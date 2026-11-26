Lo studio ha preso in considerazione 8 differenti casi di applicazione dei computer quantistici, algoritmi sviluppati per risolvere specifici problemi e in cui sono richieste una grande quantità di operazioni e di qubit, le unità di calcolo dei computer quantistici simili ai tradizionali bit. Quegli stessi algoritmi, ossia la complessa successione di operazioni, è stata però fatta analizzare a Claude, il modello IA di Anthropic, per valutarne l’efficienza e segnalare eventuali miglioramenti.

In tutti e 8 i casi Claude ha suggerito importanti modifiche capaci di semplificare moltissimo le operazioni, ad esempio in un problema di simulazione di alcune molecole l’IA ha ridotto di 10 volte il numero delle porte logiche necessarie, una sorta bivi in cui si svolgono le operazioni, passando da 6mila a poco più di mille, e ridotto il numero di qubit necessari da 252 a 142.