Ripartire dalla scienza e dalla conoscenza per affrontare le crisi geopolitiche e i pericoli tecnologici che minacciano l'ordine internazionale: con questo richiamo il presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Roberto Antonelli, ha aperto l'inaugurazione del 424° anno accademico dei Lincei, una delle istituzioni scientifiche più antiche d'Europa.

“La crisi geopolitica rischia di travolgere il precedente equilibrio mondiale senza che se ne veda all’orizzonte uno nuovo”, ha detto Antonelli che ha poi proseguito ricordando l’importanza dell’Europa e delle 3 missioni fondamentali dell’Accademia: “innanzitutto la scienza per la scienza, ovvero la ricerca libera non immediatamente finalizzata, ma anche la scienza per la politica, la società e l'economia, e la scienza per la cooperazione internazionale e per la diplomazia”. Un intervento che ha richiamando i moniti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su instabilità geopolitica e nuovi fenomeni tecnologici, e ricordato le attività programmate in vista del 70° anniversario dei Trattati di Roma.

Nel corso dell'inaugurazione c'è stato spazio anche per l'approfondimento con la lezione del socio Alberto Mantovani sulle rivoluzioni dell'immunologia nella lotta ai tumori. “Mi piace pensare al sistema immunitario come a un'orchestra straordinaria. Il suo buon funzionamento genera armonia con il mondo esterno, il mondo microbico che ci circonda, e con il nostro mondo interiore”, ha affermato Mantovani, ricordando come i tre pilastri della salute immunitaria siano vaccini, ambiente e stile di vita. Infine, con la consegna delle spille si è celebrata l’elezione dei nuovi soci per l'anno 2026, tra cui anche il fisico Ugo Amaldi e il giurista Giuliano Amato.

Mantovani, 'dall'immunologia una metamorfosi scientifica'

Una straordinaria metamorfosi scientifica che ha trasformato la medicina moderna, portando la comprensione del sistema immunitario dalla diagnosi precoce alle terapie oncologiche di precisione: è la rivoluzione resa possibile dall'immunologia e a ripercorrerne la storia, all'Accademia dei Lincei, è l'immunologo Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca e socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei.



E' un'organizzazione complessa, quella del sistema immunutario, costituita da circa quattromila miliardi di cellule, ha detto Mantovani nella relazione tenuta nella cerimonia di apertura dell'anno accademico. "Mi piace pensare al sistema immunitario - ha proseguito - come a un'orchestra straordinaria. Il suo buon funzionamento genera armonia con il mondo esterno, il mondo microbico che ci circonda, e con il nostro mondo interiore",



L'immunologo ha poi ripercorso la transizione da una visione incentrata solo sulla cellula tumorale allo sguardo più ampio sul microambiente oncologico, soffermandosi sulle terapie basate sugli anticorpi monoclonali e alle innovative cellule ingegnerizzate Car-T. L'allenamento delle difese naturali. ha rilevato, si fonda su tre pilastri cardine: i vaccini, la tutela ambientale contro le nanoparticelle e corretti stili di vita.



Mantovani ha concluso il suo intervento ricordando le sfide sociali ancora aperte, in particolare "quella di condividere le conoscenze e le armi di immunologia come i vaccini, con le persone dei Paesi più poveri". Ricordando gli oltre 1,5 milioni di bambini che in Africa muoiono ogni anno per una mancanza di accesso ai vaccini, l'immunologo ha sottolineando "la sfida forse più difficile: quella della condivisione con i più poveri e fragili".