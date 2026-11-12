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Mantovani, 'dall'immunologia una metamorfosi scientifica'
Una straordinaria metamorfosi scientifica che ha trasformato la medicina moderna, portando la comprensione del sistema immunitario dalla diagnosi precoce alle terapie oncologiche di precisione: è la rivoluzione resa possibile dall'immunologia e a ripercorrerne la storia, all'Accademia dei Lincei, è l'immunologo Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca e socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei.
E' un'organizzazione complessa, quella del sistema immunutario, costituita da circa quattromila miliardi di cellule, ha detto Mantovani nella relazione tenuta nella cerimonia di apertura dell'anno accademico. "Mi piace pensare al sistema immunitario - ha proseguito - come a un'orchestra straordinaria. Il suo buon funzionamento genera armonia con il mondo esterno, il mondo microbico che ci circonda, e con il nostro mondo interiore",
L'immunologo ha poi ripercorso la transizione da una visione incentrata solo sulla cellula tumorale allo sguardo più ampio sul microambiente oncologico, soffermandosi sulle terapie basate sugli anticorpi monoclonali e alle innovative cellule ingegnerizzate Car-T. L'allenamento delle difese naturali. ha rilevato, si fonda su tre pilastri cardine: i vaccini, la tutela ambientale contro le nanoparticelle e corretti stili di vita.
Mantovani ha concluso il suo intervento ricordando le sfide sociali ancora aperte, in particolare "quella di condividere le conoscenze e le armi di immunologia come i vaccini, con le persone dei Paesi più poveri". Ricordando gli oltre 1,5 milioni di bambini che in Africa muoiono ogni anno per una mancanza di accesso ai vaccini, l'immunologo ha sottolineando "la sfida forse più difficile: quella della condivisione con i più poveri e fragili".