A dominare ilcielo di luglioè l'inconfondibileTriangolo Estivo: formato dalle trestelle particolarmente luminoseVega,Altair eDeneb, accompagnerà gli appassionati del cielo per tutta la stagione, come rileva l'Unione Astrofili Italiani (Uai). I tre astrifanno parte, in realtà, ditre costellazioni diverse, rispettivamenteLira,Aquila eCigno, ma la più brillante è Vega, insieme ad Arturo del Bootes.



L'altra protagonista del mese è laLuna, che danzerà con quasi tutti ipianeti in quattro suggestivecongiunzioni. La prima nella nottetra 7 e 8 luglio, quando il nostro satellite all'ultimo quarto si troverà vicino aSaturno nella costellazione dei Pesci. Prima dell'alba dell'11 luglio sarà possibile ammirare, sull'orizzonte orientale, il sorgere dellePleiadi e della sottilefalce di Luna calante, seguite daMarte e dalla stellaAldebaran. La sera del15 lugliola Luna crescente tramonta nella costellazione del Cancro preceduta daGiove e infine, al crepuscolo del17 luglio, il satellite della Terra sarà in congiunzione conVenere nel Leone.



Dopo un lungo periodo da primi attori,Venere e Giovesi sono ormailasciati alle spallei mesi dimigliore visibilità: il primo tramonta meno di due ore dopo il Sole, e il secondo diventerà difficilmente osservabile man mano che si avvicina alla sua congiunzione con la nostra stella il 29 luglio. AncheMercurio non è facile da individuare, dal momento che si trovamolto basso sull'orizzonte occidentale. Alla fine del mese, però, ricomparirà a oriente tra le luci dell'alba, visibile insieme a Marte.



Per gli appassionati dimeteore, luglio è uno dei mesi più interessanti: non ci sono sciami particolarmente ricchi come quelli di agosto e dicembre, ma offre unanotevole varietà. Tra gli sciami da tenere d'occhio ci sono leAlpha Capricornidi, famose per la presenza di spettacolaribolidi molto luminosispesso visibili anche dalle città, e leDelta Aquaridi Meridionali, attive per gran parte dell'estate.

