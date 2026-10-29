L'Italiaè allaguida delprogetto europeoda3 milioni di europer lereti 6G, destinate afar comunicare persone, robot e sistemi intelligentiriducendo sprechi di risorse ed energia. Il progetto, chiamatoMagic-6G, è guidato da Andrea Zanella, del dipartimento di Ingegneria dell'informazione dell'Università di Padova.Si preparacosì lasesta generazionedellereti cellulari, le cui primeapplicazioni commercialisono attese intorno al2030.



Con il 6G, che andrà gradualmente a sostituire l'attuale rete 5G, le reti dovrannointegrare sempre piùcomunicazione, intelligenza artificiale e capacità di calcolo.Per chi le utilizzerà, questo potrebbe significareservizi più avanzatidi assistenza a distanza, strumenti per gestire la mobilità e i consumi energetici, nuovi modi di studiare e lavorare.



"La sfida di MAgic-6G - osserva Zanella - è capire quali dati servano davvero per svolgere un compito efarli arrivare al momento giusto. Pensiamo a due robot che lavorano fianco a fianco in una fabbrica: per coordinarsi devono conoscere i rispettivi movimenti, e un'informazione necessaria a evitare una collisione può essere più urgente di altre. Il progetto - aggiunge l'esperto - studiacome permettere alla retediriconoscere queste esigenzeeadattare di conseguenza le comunicazioni". ChiamatoGoal-oriented Networking, il nuovo approccio orienta il funzionamento della rete al risultato da raggiungere in modo da garantire la sicurezza e ridurre trasmissioni superflue, tempi di risposta e consumo energetico.

Il gruppo dell'Università di Padova dovrà sviluppare imodelli matematicie glialgoritmi che permetteranno ai dispositivi di decidere quali informazioni scambiare, quando inviarle e come utilizzare al meglio le risorse disponibili.



Avviato nel giugno 2026 e finanziato attraverso la Smart Networks and Services Joint Undertaking, nell'ambito del programma Horizon Europe, Magic-6G proseguirà fino al novembre 2028. Il consorzio riunisce università e aziende di diversi Paesi, tra cuil'azienda Nokia.

