Realizzato l'atlante cellularepiù dettagliato deigangli della base, unaregione profonda del cervellolegata amalattie comeParkinson,sindrome di Tourette,disturbo ossessivo-compulsivoe ledipendenze. La mappa è frutto dellostudio di 25,5 milioni di celluleprovenienti dacervelli diesseri umani,macachi euistiti (tra le scimmie più piccole), e rappresenta ilprimo passoverso unatlante di riferimentostandardizzato per lecellule cerebrali, validoper diverse specie.

Il risultato è pubblicato in 28 articoli scientifici sulle riviste del gruppo Cell Press dal consorzio internazionale Bican (Brain Initiative Cell Atlas Network), che comprende decine di laboratori e centinaia di ricercatori di oltre 50 istituzioni in nove Paesi.



Igangli della basesono un insieme di cellule nervose situate in profondità nel cervello,responsabili del controllo difunzioni crucialicome l'apprendimento, leemozioni e ilmovimento. L'atlante offre unanuova prospettiva, consentendo diidentificare e localizzarecon precisioneogni singola cellula.



"Abbiamocoordinato ricercheche esaminano l'organizzazione cellulare sotto diversi profili: l'espressione genica(trascrittomica), laregolazione epigenetica, l'analisi spaziale, nonché leproprietà morfologicheefisiologiche delle cellule", dice Ed Lein, vicepresidente esecutivo e direttore dell'area Brain Health presso l'Allen Institute.

"I dati convergono in larga misura: questaclassificazione molecolaresi dimostracoerente tradiverse tipologie di datie laboratori. Ciò ci dà la certezza di averindividuato larealtà fondamentaledell'organizzazione cerebrale. Il progetto è stato concepito come unmodello di riferimentoper l'intero cervello, stabilendo di fatto il paradigma per mappare l'intero organo".



Questodatabasecompleto di cellule e funzioni cerebrali potrà essereutilizzato per sviluppareterapie personalizzate, individuare bersagli genetici ed epigenetici per interventi diediting genomicoe per correlare i rischi genetici a specifici tipi cellulari, favorendotrattamenti più mirati ed efficaci.



