Dalrover Curiositydella Nasa arrivanonuovi indizisulla presenza di acqua liquidasuMarte, anche se si tratta dipiccolissime tracce: i dati indicano che sullerocce marziane di formino sottilissime pellicole d’acquache poievapora nell’atmosfera. Lo indica lo studio guidato da Heather Franz, del centro Goddard della Nasa, pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas.

I ricercatori hanno esaminato lacomposizione dell'anidride carbonica(CO2) presente nell'atmosfera marzianae scoperto così uninatteso eperiodico cambiamento degli isotopi dell'ossigeno, ossia varianti di questo elemento con peso atomico diverso. Il cambiamento è stato osservato durante lestagioni calde, in primavera ed estate, inentrambi gli emisferimarziani. Si tratta di unfenomeno stagionale insolitoe che, secondo gli autori della ricerca, non può essere spiegato dalla semplice sublimazione, ossia dalla transizione diretta da ghiaccio a gas, delle calotte polari, né con la scomposizione della CO2 a causa delle radiazioni solari.



Secondo i ricercatori, laspiegazione più probabileè unoscambio d'ossigenotra l'anidride carbonica atmosferica e l'acquapresente sotto forma di pellicole liquide microscopiche sullerocce, oppure quella che viene assorbita nelle rocce e nel terreno marziano. Con l'aumento delle temperature del suolo durante la stagione calda, si creerebbero le condizioni ideali per consentire questo passaggio di atomi tra l'acqua del terreno e i gas dell'aria. I dati, ottenuti grazie allo strumento Sam a bordo del rover Curiosity dimostrano che questo fenomeno avrebbe unruolo fondamentalenellachimica del pianeta rosso. La scoperta aprenuovi scenarisulla presenza e sulla dinamica dei fluidi su Marte e potrà essere approfondita solo da future missioni.