Marte non è geologicamente morto, ma soltantoaddormentato. La sonda europea ExoMars Trace Gas Orbiter (Tgo), realizzata dall'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l'agenzia russa Roscosmos, ha trovatoindizi di attività vulcanica, che suggeriscono la presenza di unacamera magmatica quiescentesituata al di sotto della superficie marziana. Come riporta lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances e guidato dall'Istituto di ricerche spaziali dell'Accademia russa delle scienze, i luoghi analizzati sono promettenti per la ricerca di forme di vita aliene, perché potrebbero contenere gli ingredienti e l’energia necessari allosviluppo dimicrorganismi. Alla ricerca ha partecipato anche l'Osservatorio di Padova dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

Già nel 2021 ilTgo aveva rilevato la presenza di acido cloridriconell'atmosfera marziana, un gas che fuoriesce comunemente dalle bocche magmatiche sulla Terra. A incuriosire i ricercatori guidati da Alexander Trokhimovskiy è stato il luogo e il momento di queste rilevazioni. Il gas era presente sopra la regione delvulcano Alba Mons, ilpiù grande del Sistema Solare, con unasuperficieche è pari all'interaestensionedegliStati Uniti.

Inoltre, è stato individuato all'inizio dell'estate marziana: una stagione insolita nella quale, solitamente, l'acido cloridrico scompare quasi del tutto. Un'analisi ravvicinata della regione, effettuata grazie agli strumenti presenti a bordo del Tgo, ha poi rivelato la 'pistola fumante': la presenza dinuove fenditure sulla superficie, in alcuni casilunghe centinaia di metri. Secondo gli autori dello studio, igas risalgono da queste spaccature proprio come avviene con alcunefumarole sullaTerra, lasciando intuire la presenza di attività vulcanica dormiente.