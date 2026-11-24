Tecnici dellaNasa allavoro perrisolvere entro fine novembre iproblemi che nei giorni scorsi hanno causato la sospensione delle attività scientifiche delrover Perseverancee dellasonda Mars Odyssey suMarte.

Perseverance è alle prese con diverse difficoltà nellecomunicazioni. Lo scorso 30 ottobre laradio principale del rover (usata per trasmettere dati verso la Terra tramite satelliti in orbita attorno a Marte) hasmesso diinviare al computer di bordo i consuetisegnali di controllo, noti come 'heartbeat' (battito cardiaco). Perseverance ha rilevato autonomamente l'anomalia e ha reagito come programmato, passando allaradio diriserva ed entrando in una 'modalità sicura' (safe mode) che comporta ladisattivazione di tutti isistemi non essenziali. Dopo aver ripristinato il veicolo e aver analizzato i dati diagnostici, gli ingegneri della missione hannoscoperto un problema secondario: la radio di riservatrasmetteva a circametà della suapotenza di uscita prevista. Si è quindi deciso disospendere l'usoanche diquesta radio:attualmente ilrover comunica direttamente con laTerra, senza l'ausilio di orbiter che fungano da ponte, inviando segnali alle antenne del Deep Space Networkdella Nasa. Questa modalità comporta una velocità di trasferimento dati inferiore. Per dare priorità all'invio di informazioni diagnostiche, le attività scientifiche di Perseverance sono state sospese.

Preoccupa di più la situazione della sonda Mars Odyssey,che ha perso l'uso diuna delle suequattro ruote di reazione,fondamentali per mantenerel'orientamento delveicolo nello spazio. Per svolgere questa funzione ne sononecessarie almeno tre, mauna ruota era già andataperduta nel 2013. Il nuovo problema si è manifestato il 4 novembre, quando Odyssey è entrata in modalità di sicurezza. La sonda è rimasta in questostato protettivo fino al 6 novembre, mentre il team della missione analizzava l'anomalia. Sono stati fatti alcuni progressi e, a un certo punto, la ruota difettosa ha risposto ai comandi tornando a muoversi. "Sonoin corso ulteriori test per verificare se la ruota sia recuperabile", spiega la Nasa in una nota.

