Microalghe-robot biocompatibili ebiodegradabili, ottenute a partire daalghe ingegnerizzate, diventano armi controiltumoreallavescica. Guidati dall'esterno grazie acampi magnetici, sciami di questi microrobot permettono ai farmaci dipenetrare 10 volte più in profonditàall'interno deltumorerispetto ai classici trattamenti, rendendoli dunque piùefficaci.È il risultato ottenuto da un gruppo di ricercatori guidato dalla cinese Xiamen University e dall'Università di Edimburgo, che hanno pubblicato lo studio sulla rivista Nature Nanotechnology. Sperimentate neitopi, dopo una settimana le alghe-robot hannoridotto dimensioni deltumoreenumero dicellule malignea meno del3%di quelli osservati negli animali sottoposti a terapia convenzionale.

Il cancro della vescica è tra i dieci tumori più comuni al mondo. Di solito, il trattamento prevede l'asportazione chirurgica del tumore e la somministrazione diretta di farmaci tramite catetere, ma spesso i composti non riescono a penetrare abbastanza in profondità nei tessuti, richiedendo cure più lunghe o dosaggi più elevati.

Per risolvere questo problema, i ricercatori guidati da Lin Lin e Haohui Li dell'Università cinese e da Qi Zhou dell'Ateneo scozzese hanno sviluppatomicrorobot ibridi partendo da microalghe presenti in natura. Lastrutturadi questi minuscoli organismi, infatti, è particolarmenteadattaperracchiudereinmodo sicuro i farmaci e rilasciarlipoi almomento giusto.

Gli autori dello studio hanno testato la tecnologia in topi affetti da tumori alla vescica, dimostrando che i microrobot carichi didoxorubicina, un farmaco chemioterapico, riescono a infilarsi all'interno del tumore in modo rapido ed efficiente, riducendo al minimo gli effetti collaterali alle cellule sane. Iltrattamentoè stato completato in circa 30 minuti,un tempo molto inferiore a quello solitamente richiesto per i trattamenti convenzionali.