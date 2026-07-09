Già ben noto per le sue proprietà antiossidanti, antimicrobiche, antinfiammatorie e cicatrizzanti, il miele aggiunge ora alla lista anche le proprietà anti-age. Uno studio guidato dall'Università di Sassari ha scoperto che il miele millefiori protegge le cellule della pelle dall' invecchiamento precoce e dai danni causati dai raggi Uv , aprendo a promettenti applicazioni in campo sia clinico che cosmetico. La ricerca è stata presentata alla Conferenza annuale della Società di Biologia Sperimentale (Seb), un importante evento scientifico internazionale che quest'anno si è svolto a Firenze dal 7 al 9 luglio.

Già ben noto per le sue proprietà antiossidanti, antimicrobiche, antinfiammatorie e cicatrizzanti, il miele aggiunge ora alla lista anche le proprietà anti-age. Uno studio guidato dall'Università di Sassari ha scoperto che il miele millefiori protegge le cellule della pelle dall' invecchiamento precoce e dai danni causati dai raggi Uv , aprendo a promettenti applicazioni in campo sia clinico che cosmetico. La ricerca è stata presentata alla Conferenza annuale della Società di Biologia Sperimentale (Seb), un importante evento scientifico internazionale che quest'anno si è svolto a Firenze dal 7 al 9 luglio.