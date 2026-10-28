E’sottile come unfoglio, èmorbido e riesce a sentire il tatto e imovimenti: è un innovativo materiale percorso dallaluce e che potrà essere usato comepelle sensibile sui robotoppure per la riabilitazione medicao essere indossata nei giochi di realtà virtuale. A realizzarla sono stati Qifan Yu, Nina Cao e Kaitlyn Becker, dell’Istituto di Tecnologia del Massachusetts, che l’hanno pubblicata sulla rivista Advanced Intelligent Systems.

Da anni si cerca di sviluppare materiali ispirati alla pelle umana che dotati di sensori al loro interno riescano a percepire stimolicome il tatto o il calore, tutte informazioniutili ad esempio neirobot così damigliorarne la capacità di interagire nell’ambiente. Materiali che finora risultavano complessi e molto delicati. Ma una svolta potrebbe ora arrivare dallanuova ‘pelle artificiale’ chesostituisce la presenza disensori con delle guide d’onda, ossia deisottili e flessibili canali al cuiinterno viaggianofasci di luce.

Qualcosa di moltosimile alle fibre ottichee che permettono,misurando le piccolevariazioni del passaggio della lucedovuto alle pieghe che si formano sulle guide d’onda durante imovimenti o la pressione dall’esterno, dirilevare imovimenti o iltocco. Si tratta difogli elastici di 16 centimetri di lato cheapplicati ad esempio subraccio egomito tracciano i movimenti articolari e le sollecitazioni esterne. Un sistema che permette difunzionare anche in caso dirotture dialcune delleguide d’onda,fino a 3 delle 14 ‘fibre’ presenti,e che non richiede complesse calibrazioni. Il foglio infatti può essere applicato in modo molto rapido aprendo la possibilità anche di applicazioni in ambito medico e nel gaming, ad esempio in giochi di realtà virtuale.