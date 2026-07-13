(ANSA) - NOORDWIJK AAN ZEE, 13 LUG - "Non andiamo sulla Luna senza il team dell'Esa e i nostri partner europei". Lo ha affermato Howard Hu, responsabile del programma Orion della Nasa, intervenendo al centro Estec dell'Agenzia spaziale europea, nei Paesi Bassi, in occasione dell'incontro con l'equipaggio di Artemis II. Hu ha ringraziato il gruppo europeo per il lavoro svolto in oltre un decennio di collaborazione sul programma Orion.

La capsula, ha ricordato, è composta dal modulo dell'equipaggio e dal Modulo di servizio europeo che, insieme, hanno portato gli astronauti verso la Luna e li hanno riportati sulla Terra in sicurezza. Dopo il successo di Artemis I nel 2022, ha spiegato Hu, Artemis II ha dimostrato nuovamente le capacità del Modulo di servizio europeo, che ha fornito la propulsione, l'energia e tutti i materiali di consumo necessari alla missione. "Grazie al team europeo per l'eccezionale lavoro.

Guardiamo con entusiasmo alle prossime missioni", ha concluso.

(ANSA).

