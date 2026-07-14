Sono453 le nuove specie e sottospecie dipiante spontanee scoperte in Italia tra il 2005 e il 2025,di cui443 endemiche, presenti cioè esclusivamente nel nostro Paese. Lo rileva uno studio della Società Botanica Italiana che aggiorna, a vent'anni di distanza, la mappa delle conoscenze sulla distribuzione della flora spontanea italiana, pubblicato sulla rivista Plant Biosystems.

Il lavoro, realizzato dal Gruppo di Floristica, Sistematica ed Evoluzione della Società, coordinato da Gianniantonio Domina dell'Università di Palermo, restituisce per la prima volta una fotografia dettagliata del Paese, con aree molto studiatee altre dove restanoampie lacuneconoscitive.

Leregionicon ilmaggior numerodinuove specie scoperte sono l'Abruzzo con 74, la Sicilia con 69, la Toscana con 53 e la Sardegna con 51. Lamappaturaha fattopassi avantisoprattutto inEmilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, mentre restanopoco esplorateampie aree del Mezzogiorno, in particolareBasilicata, Calabria, Molise, Campania, Puglia e Sicilia.

Tra le scoperte più circoscritte, ilDente di Leone di Montecristo (Leontodon montecristensis), descritto nel 2025 sull'omonima isola dell'Arcipelago Toscano e presente solo lì, il Lino di Katia(Linum katiae), descritto nel 2011 per la Calabria dove cresce solo sul Monte Manfriana (Pollino), l'Adonide del Fucino(Adonis fucensis), descritta nel 2023 per l'Abruzzo e limitata a una piccola area del Monte Annamunna nei pressi del Fucino.

"Questo lavoro — dice Lorenzo Peruzzi, dell'Università di Pisa, tra i sei autori che hanno maggiormente contribuito allo studio — rappresenta un punto di riferimento per capire quanto conosciamo davvero la biodiversità vegetale italiana e dove è necessario concentrare gli sforzi futuri. Aggiornare e migliorare le conoscenze sulla distribuzione della flora spontanea significa porre lebasi scientificheindispensabili per la tutela della biodiversità, la gestione del territorio e la conservazione degli habitat".

