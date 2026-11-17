Neimicroscopici cristalli che si formano all'internodelmateriale eruttato daivulcani potrebbe nascondersi un'importantespia di talieventi. Questi minerali, infatti, rappresentano una finestra sull'attività vulcanica passata e presente, ma anche su quellafutura: per questo motivo, potrebbero essere utilizzati perindividuare ivulcani cherichiedonounmonitoraggio più attento, perchépiù inclini a eruttare. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, guidato dall'Università australiana del Queensland. E' enerso inoltre che i cristalli forniscono informazioni anche sull'accumulo di metalli preziosi comeoro e rame, offrendo un potenzialenuovo strumento allaricerca dei materiali critici.

I ricercatori guidati da Daniela Parra-Encalada, durante una spedizione lungo un tratto di 230 chilometri delle Ande centralitra Cile e Argentina, hanno raccolto28 campioni dirocce provenienti dasette vulcani e dadue super-eruzioni piùantiche. Sotto esame era un comune cristallo biancochiamatoplagioclasio, termine che racchiude la classe di minerali più abbondante della crosta terrestre. "Il plagioclasio cresce nel magma apochi chilometri di profondità- dice Parra-Encalada -reagendo aicambiamenti ditemperatura, contenutod'acqua ecomposizione delmagma".

Esaminando i cristalli con speciali microscopi, gli autori dello studio hanno potutoricostruire le diverse fasi dellastoria deivulcani eidentificare iprocessi avvenutiimmediatamente prima delle eruzioni. Le analisi hanno anche mostrato che tutti i campioni raccolti portano lastessa firma chimica, anche se i vulcani hanno età, stili eruttivi e livelli di attività differenti. Ciò suggerisce che tutte queste eruzioni siano state innescate dallo stesso processo.