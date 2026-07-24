Neirobot, esattamentecome neibambini, è lacuriosità adaccelerare la capacità di acquisizionee dicomprensione del linguaggio. E' quanto emerge da una ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances e condotta dall'Okinawa Institute of Science and Technology (Oist)

I meccanismi di apprendimento sono stati studiati analizzando le prestazioni di un robot dotato di una rete neurale ispirata al cervello umano chiamataPv-Rnn (Predictive-Coding-inspired Variational Recurrent Neural Network), un tipo avanzato diintelligenza artificiale progettato per imparare e fare previsioni. Funziona come unasorta di simulazione artificialedel funzionamento delcervello umano, cercando diindovinare cosa succederà un attimodopo in un'azioneo in unsuono.Dalla ricerca è' emerso che si ottengono risultati migliori se il sistema è guidato dalla curiosità."Mentre i modelli linguistici di grandi dimensioni (Llm) generano la risposta statisticamente più probabile a un dato input, attingendo a vasti set di dati, le reti Pv-Rnn vengono addestrate per essere accurate mantenendoal contempo un sistema diconvinzioni stabile", afferma Theodore Tinker, primo autore dello studio.

In pratica è come se imbattendosi in un piccolo quadratino scuro, mangiandolo si scopre che è cioccolato fondente. Se ci si imbatte in un altro piccolo quadratino nero si prevede che avrà il sapore del cioccolato fondente. Se si ha ragione, la previsione è accurata e le convinzioni interne rimangono intatte. Ma se si trattasse invece di liquirizia, la previsione risulterebbe errata e le convinzioni interne dovrebbero cambiare per integrare la nuova esperienza.

Nello studio il team ha integrato l'apprendimento per rinforzo nella rete Pv-Rnn,prevedendounaricompensaesterna per ilcompletamentodi uncompitoe una ricompensa interna legata alla curiosità. "Non abbiamo detto al robot di giocare come un bambino - prosegue - gli abbiamo detto di imparare. Eppure, a quanto pare, un'attività porta all'altra: uncomportamento simile al gioco, alimentato dalla curiosità, ha aiutato i robot a comprendere il linguaggio più rapidamente".

E' emerso inoltre chel'andamento delle prestazionirelative alla gestione delleeccezioni, seguiva lacurva a 'U' esattamentecome nei bambini.In pratica, quando il vocabolario è limitato, il linguaggio viene replicato sotto forma di blocchi appresi. Man mano che assimilano le regole sottostanti alla coniugazione verbale, le prestazioni subiscono un calo drastico e si commettono errori. Infine imparando a gestire le eccezioni, le prestazioni tornano a migliorare. "Il fatto che i robot abbiano replicato le prestazioni dei bambini nella gestione delle eccezioni - conclude Tinker - è stato per noi unasorpresa assoluta".