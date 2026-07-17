Non tuttiineuroni del cervello sonospecializzati in compiti precisi, anzi:prevalgono i neuronigeneralisti, veri e propri 'tuttofare', paragonabili acoltellini svizzeri, che possono svolgeremolteplici funzioni. E' quanto emerge da un'enorme quantità diregistrazioni dell'attività cerebraledeitopi, analizzata dai ricercatori dello Zuckerman Institute della Columbia University (Usa). Lo studio vede come primo autore l'italiano Lorenzo Posani (ora al Paris Brain Institute) e annovera tra i coordinatori il neuroscienziato Stefano Fusi. I risultati sono così rilevanti da aver generato oltre 11.000 download sulla piattaformabioRxiv prima della pubblicazione ufficiale sulla rivista Nature.

"Dobbiamo abbandonare l'immagine del cervello come una macchina fatta di ingranaggi, ognuno con una funzione precisa a cui possiamo attribuire un'etichetta", osserva Fusi. "Il cervello non funziona così. Al contrario,la maggior parte dei neuronipuò mostrare un'enorme varietà di risposte, e questo può aiutare il cervello a risolvere ungran numero di compiti diversi".



I ricercatori sono giunti a questa conclusione dopo aver analizzato un set di dati molto più ampio di quelli che vengono solitamente utilizzati in questo genere di studi, ovvero registrazioni provenienti dal consorzio International Brain Laboratory relative all'attività di 43 regionidellacortecciacerebrale deltopo,misurataa livello di singolo neurone.

Dairisultati emerge che nellearee sensoriali primarie, come la regione cerebrale deputata alla vista, i neuroni si comportano in modospecializzato, mentre inaltre aree, i neuroni generanorisposte molto più diversificate. "Non stiamo dicendo che non esistanoneuroni specializzati, ma chesono l'eccezione, non la regola", precisa Fusi.



Non solo la maggior parte dei neuroni è generalista, mararamente un neurone replica il comportamento di un altro: ciascuno è versatile a modo suo, e questo contribuisce allaflessibilità e allapotenza computazionaledelcervello.