L'Homo sapienssi èadattatoalfreddograzie a un mix divarianti genetiche(in parte ereditate dai Neanderthal) checontrollanola regolazione delmetabolismo energeticoe laproduzionedicalore corporeo. Lo dimostrano leanalisicondotte sulgenomadegli abitanti dellaJacuzia,una regione dellaSiberia dove letemperature minimepossono arrivare a70 gradi sotto lo zero.I risultati sono pubblicati su Communications Biology dai ricercatori dell'Università di Bologna.

La Jacuzia si trova nel nord-est della Siberia ed è uno degli ambienti più remoti ed estremi in cui si sono stabilite popolazioni umane: le più antichetestimonianzedella presenza diHomo sapiens nella regione risalgono a circa45mila anni fa.

Per la loro indagine sul genoma delle persone di etnia Jacut, gli studiosi non si sono concentrati sulla ricerca disingole varianti genetichecapaci di modificare da sole l’espressione di un determinato tratto biologico, ma hanno indagato l’evoluzioneditrattiadattativicomplessi."Questi caratteri biologici sono modulati dall’azione sinergica di numerosissime varianti genetiche su più geni, ciascuna delle quali ha singolarmente un impatto trascurabile ma che si rivela importante quando viene combinata con l’effetto delle altre", dice Giulia Ferraretti, prima autrice del lavoro. "Gli adattamenti resi possibili da unmeccanismo poligenico di questo tipo vengono evoluti dalle popolazioni in tempi molto più rapidi rispetto a quelli veicolati da singolemutazionie si ipotizza che possano quindi aver avuto un ruolo fondamentale durante la dispersione della nostra specie sul pianeta".

Usando diverse metodologie di analisi, tra cui algoritmi di machine-learning, i ricercatori hanno individuato alcunecombinazionidivariantigenetiche peculiari della popolazioneJacut(in aggiunta ad altre condivise con popolazioni russe) in grado diregolare funzioni fisiologiche associateall’esposizione alfreddo.Questi meccanismi hanno modificato, ad esempio, le vie metaboliche attivatedagli ormoni tiroidei e dall’insulina, ladifferenziazionedeltessuto adiposo brunoe l’utilizzo dei prodotti delmetabolismo dei lipidi nella termogenesi. Alcune varianti non si osservano nella stragrande maggioranza delle popolazioni moderne, ma sono presenti nei genomi dei Neanderthal sequenziati finora.