Scoperte nelgenoma umanodellesequenze di Dnaereditate daantenati 'fantasma' che si sarebberoincrociati con l'uomo modernoprima della suadispersione fuori dall'Africa. Il risultato, pubblicato sulla rivista Science dai ricercatori dell'Università della California a Berkeley, dimostra che irami delnostro albero evolutivosonopiù intricati e intrecciati fra lorodi quanto pensassimo.



Lo studio è stato condotto grazie a unanuova tecnica computazionale, chiamataTrace (TRacking Archaic Contributions via ARG Estimation), che è in grado dirilevare letracce genetichedegliominidi antichisenza bisogno di averegenomi di riferimento arcaici, semplicemente analizzando i genomi completi di esseri umani moderni. L'approccio è statovalidato tramite simulazioni ed è stato poi applicato a genomi ad alta copertura provenienti da popolazioni umane di tutto il mondo, incluso il dataset del progetto 1000 Genomes.

I ricercatori sono cosìriusciti a recuperaretracce diascendenza neandertaliana e denisoviana, portando poi alla luceepisodi di incrociocongruppi umani arcaicifinorasconosciuti.



Uno degli antenati 'fantasma' si è incrociato con l'uomo modernooltre 50.000 anni fa, prima della più recente migrazione dell'Homo sapiens dall'Africa verso l'Europa e l'Asia. Isuoi genicostituisconocirca l'1% del genomadegli esseri umani moderni, unaquantità paragonabilea quella delDna diNeanderthal presentenel genoma umano.

Questalinea evolutivadi ominidi sconosciuti si èseparata da quella degli esseri umani moderni all'incirca nello stesso periodo in cui i Neanderthal e i Denisoviani si sono differenziati,circa 800.000 anni fa.



I ricercatori hanno inoltre scoperto che gliabitanti dell'Oceaniahanno ereditato tracce di unlignaggio umano 'super-arcaico'ancora più antico, indirettamente attraverso i Denisoviani. "La scoperta dell'antenato super-arcaico è particolarmente entusiasmante - spiega Arjun Biddanda, co-primo autore dello studio - perché rivela contributi genetici da una linea evolutiva umana vissutaoltre un milione di anni fa, nonostante l'assenza di sequenze di Dna di quella popolazione".