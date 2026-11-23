Dueenormi tsunami, cononde alteanchepiù di 50 metri, hanno colpito illago d'IseonelMedioevo, in seguito alterremoto di Verona del 1117 d.C. e a quello diBrescia del1222 d.C. Le scosse avrebbero infatti causato delleimponenti frane subacqueedovute al cedimento del delta del fiume Oglio,sovraccaricato nei secoli dall'accumulo disedimenti prodotti dall'agricoltura, dalladeforestazione e dalla costruzione diinsediamenti inVal Camonica. Attività umane cheancora oggipotrebbero rappresentare unfattore di rischioper gli tsunami lacustri in diverse parti del mondo, secondo quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications da un team internazionale coordinato dall'Università di Berna e dall'Università della Savoia-Monte Bianco.



I ricercatori hanno ricostruito i due antichi tsunami del lago d'Iseo attraversomodelli computerizzatipartendo da diverse fonti: un manoscritto del XII secolo conservato nella Biblioteca Vaticana, dati provenienti da carotaggi dei sedimenti, profili sismici, reperti archeologici e analisi dell'attuale bacino lacustre.



Secondo i risultati dello studio, ilterremoto del 1117 d.C.diede luogo a unafrana subacqueache provocò lo spostamento di un'enorme massa d'acqua: nella parte settentrionale del lago le onde avrebbero superato i 50 metri di altezza, inondando le rive circostantiin meno di un minutoe spingendosi finoa 2,7 chilometri nell'entroterra.

Più di un secolo dopo, ilsecondo terremotoscatenò un altro imponentetsunami, cononde che raggiunsero un'altezza massimadi circa13 metrie acque che si spinserofino a un chilometro nell'entroterra.