Laspia deigrassi bruciati dall'organismoè nelrespiro: quando le cellule consumano queste molecole invece dei carboidrati viene prodottoacetone, che è espulso nell'aria espiratae che unnuovo dispositivoè ora in grado dirilevare con altissima precisione, nell'ordine di una singola molecola fra 100 milioni di altre molecole. Descritto sulla rivista Device, lo strumento è stato messo a punto dal Politecnico Federale di Zurigo (Eth): è moltosimile agli etilometriusati dalle forze dell'ordine durante i controlli stradali ed èabbinato a un'apppersmartphone. È pensato per consentire dimonitorare il proprio metabolismo in manieraautonoma, in modo dapersonalizzare diete,terapie per malattie metaboliche come ildiabete e terapie per altri disturbi come l'epilessia.



I ricercatori coordinati da Andreas Güntner hannotestato il dispositivo su12 persone, misurando per312 volteil lororespiro in diverse condizioni, ad esempio durante attività fisica o con particolari regimi alimentari. Irisultati ottenuti con il dispositivo portatile sono praticamenteidentici a quelli avuti construmenti molto più sofisticatio conanalisi del sangue, e le prestazioni rimangono affidabili per diversi mesi.



Per fare in modo che il dispositivo non reagisse anche a molecole diverse dall'acetone, un problema comune di quelli messi a punto finora, è stato sviluppato un filtro capace di bloccare le molecole interferenti. Inoltre, l'app per smartphone guida i soggetti in tempo reale durante la procedura: infatti, lo strumento èprogrammato perprelevare un campionesolo allafine dell'espirazione, in modo da analizzare l'aria che si trova al fondo dei polmoni e rendere la misurazione più affidabile.