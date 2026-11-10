Unaspia molecolareè in grado di segnalare la presenza di uno deitumori più sfuggenti, quello delleovaie, ed è rilevabile nelsangue già anniprima che il tumoresi sviluppidefinitivamente. A individuarla è stata la ricerca pubblicata sulla rivista Nature Medicine e guidata dal centro californiano Hoag Family Cancer Institute. Durato otto anni, lo studio apre alla possibilità didiagnosticare la malattia conlargo anticipo: un risultato particolarmente significativo per il tumore dell'ovaio, che spesso viene individuato solo quando è in fase già avanzata. La scoperta potrebbe inoltre portare aterapie in grado difermare le lesioni microscopicheprima che il cancro si sviluppi nella sua forma invasiva.

Il tumore delle ovaie si forma spesso a partire da un gruppo dicellule anomaleche rimangonoinvisibili aicomuni esami.Analizzando campioni disangue didonne malate, i ricercatori coordinati da Esha Madan e Rajan Gogna hanno peròindividuato un segnale molecolare inviato da queste forme iniziali del tumore. Si tratta di unamolecola di Rna, il cugino a singola elica del Dna, nota come Tu-Stroma, che èassociata a uno deiprocessi biologici più fondamentali delcancro:l'indebolimentodelle cellule sane circostanti per farespazio allacrescita di quelletumorali.

Grazie a questa scoperta, gli autori dello studio hanno messo a punto untest del sangue, del quale hanno valutato l'attendibilità con un altro gruppo di donne: il test harilevato la forma precoce del tumore nel 92,3%di quelle effettivamentecolpite, e ha identificato correttamente il98,2% delledonne sane. Il potenzialeimpatto di questa ricerca sarebbe particolarmentesignificativo per ledonne che hanno unrischio genetico elevato di sviluppare il cancro, aiutandole nella difficiledecisione dieffettuare o meno interventi chirurgici preventivi per la rimozione delle tube di Falloppio e delle ovaie.