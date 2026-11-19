Misure in tutto il mondo per catturare le particelle al altissima energia che attraversano l'universo: scuole e laboratori celebrano così la giornata mondiale dei raggi cosmici. Questa iniziativa internazionale che coinvolge ogni anno scuole e istituti di ricerca di numerosi Paesi per avvicinare le nuove generazioni alla fisica delle astroparticelle e alla ricerca scientifica.



Coordinata a livello mondiale dal centro di ricerca tedesco Desy di Amburgo, la giornata è organizzata in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, diverse università e istituzioni attive nel campo della fisica delle particelle, tra cui il Cern di Ginevra, il Fermilab di Chicago e i gruppi International Particle Physics Outreach Group (IPPOG), Netzwerk Teilchenwelt e QuarkNet.

In Italia sono più di 1.900 gli studenti delle scuole superiori che partecipano all'iniziativa coordinata da Ocra (Outreach Cosmic Ray Activities), il progetto dell'Infn che propone alle giovani generazioni attività sperimentali e occasioni di incontro con il mondo della ricerca. Gli appuntamenti sono organizzati presso le 22 sedi dell'Infn e universitarie distribuite sul territorio nazionale. Per scoprire che cosa sono i raggi cosmici e da dove arrivano, nelle scuole di organizzano presentazioni sulla fisica delle astroparticelle e vere e proprie misure del flusso dei muoni cosmici, utilizzando i rivelatori disponibili nelle diverse sedi. I risultati delle misure vengono poi condivisi e discussi a livello internazionale grazie a sessioni congiunte in videoconferenza per confrontare dati e scambiare idee e mettere in comune le esperienze.



Il lavoro proseguirà anche dopo la giornata perché tutti coloro che hanno partecipato all'evento dovranno raccontare in un poster le attività svolte e sintetizzare i risultati ottenuti. I contributi confluiranno nel booklet pubblicato annualmente dal centro di ricerca Desy. (ANSA).

