Lo studio didue mummie cileneha portato allascoperta deipiù antichi genomi del virus del vaiolomai trovati nelleAmeriche: risalgono a un periodo compresotra il 1492 e il 1631 d.C.e rappresentano laprova più solida finora disponibilea sostegno dell'ipotesi che lamalattia siaarrivata nel Nuovo Mondocon i colonizzatori europei. I risultati delle analisi sono pubblicati sulla rivista Science dai ricercatori del Trinity College di Dublino in collaborazione con l'Università del Cile a Santiago.



I due antichi genomi virali recuperati dalle mummie cilene eranoquasi identici, a dimostrazione del fatto che gli individui furono probabilmenteinfettati durante lastessa epidemiao dallostesso ceppodel virus circolante. Appartenevano a unlignaggio ormai estinto del virus del vaiolo, evolutivamente intermedio tra i ceppi europei medievali e quelli che circolarono nei secoli successivi.



"Questa scoperta - afferma Shigeki Nakagome della School of Medicine del Trinity College di Dublino - fornisce laprima confermaa livellomolecolare che ilvaiolo fu introdotto nelle Americhe durante il periodo coloniale. Oltre a ricostruire l'arrivo della malattia, il nostro studio offre anchenuove informazionisucome il virus si è evoluto".



"Abbiamo scoperto che il virus ha attraversato unlungo periodo di cambiamenti geneticifino alXVI secolo, mentre la sua evoluzione ha rallentato sensibilmente nel pieno dell'espansione coloniale e delle grandi epidemie di vaiolo del XVII e XVIII secolo", aggiunge Lara Cassidy della School of Genetics and Microbiology del Trinity College di Dublino. "Questo suggerisce che il virus avesse raggiunto unequilibrio evolutivo ottimale, che gli aveva permesso didiffondersi con successosenza la necessità di ulteriori adattamenti, probabilmente anchegrazie all'assenza di immunità nellepopolazioni esposte per la prima volta".



I ricercatori hanno inoltre trovato indizi del fatto che questoperiodo di stabilità evolutivapotrebbe essersi concluso nelXIX secolo, quando la vaccinazione iniziò a diffondersi su larga scala. Con l'aumento dei livelli di immunità nella popolazione, il ritmo dell'evoluzione del virus sembra essere tornato ad accelerare.