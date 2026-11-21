AncheNemo risentedeicambiamenti climatici:quando il caldo provoca losbiancamento dell'anemone in cui vive, il pesce pagliaccio diventa piùaggressivo con i suoisimili e piùprotettivo nei confronti della propriadimora. Lo dimostra lo studio condotto in Papua Nuova Guinea dai ricercatori dell'Università di Newcastle, nel Regno Unito. I risultati sono pubblicati sulla rivista Royal Society Open Science.

Lo studio ha analizzato il comportamento dei pesci pagliaccio a partire dariprese videoeffettuate durante un'ondata di caloremarina nella baia di Kimbe, tra marzo e luglio 2023. Le osservazioni sono state condotte nel corso del più esteso e intensoevento disbiancamento di massa deicoralli mai registrato, un fenomeno iniziato nel 2023 che si è poi protratto fino alla metà del 2025. A causa dellostress termico, anche alcunianemoni ospiti hanno subito losbiancamento perdendo lealghe simbionti. Questo fenomeno non ha ridotto l'impegno dei pesci pagliaccionelle attività dimanutenzione dell'anemone(come l'ossigenazione e la pulizia), mentre icomportamenti difensivisonoaumentati. È stato infatti riscontrato un incremento del 215%dei comportamenti aggressivi tra i membri del gruppo di pesci.

"Abbiamo scoperto che, durante i periodi di stress ambientale, i pesci pagliaccio dannoprioritàalla difesa e alla manutenzione della propriadimora,nonché alconsolidamentodella loroposizione dominanteall'interno delgruppo.In futuro - spiega il primo autore dello studio, Fletcher Noble - potremo analizzare questi comportamenti in modo ancora più approfondito ed esplorare in che modo ciò possa favorire il recupero dell'anemone dallo sbiancamento".

Lo studio dimostra che lo sbiancamento influisce sul comportamento più dello stress termico: quest'ultimo, infatti, non ha avuto effetti sull'attività dei pesci pagliaccio, che è rimasta stabile anche quando le temperature sono diminuite nel corso dell'ondata di calore.