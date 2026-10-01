Non tutte le strade portavano a Roma: altre città dell’Impero Romano, comeAntiochia, Ankara e Bisanzio,erano in realtàmeglio collegate e godevano di unaposizionepiùfavorevolenella rete viariarispetto alla capitale stessa. È quanto emerge dalla ricostruzione di circa 300mila chilometri di strade dell’Impero Romano, effettuata dal gruppo di ricercatori guidato dalla Aarhus University della Danimarca. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, fornisce elementi importanti percapire come persone e merci, ma anche idee e malattie,si diffondessero in tutto l'Impero.

Al suoapice, nel117 d.C., l'Impero Romano siestendevaper circa5,5 milioni di chilometri quadrati tra Europa, Medio Oriente e Nordafrica.In precedenza, si riteneva che Roma occupasse una posizione centrale nella rete di trasporti, e che i Romani tendessero a costruirestraderettilinee, ma la ricerca coordinata da Tom Brughmans dipinge un quadro diverso. I dati raccolti indicano che, laddove il paesaggioloconsentiva,le strade erano effettivamente quasi del tuttodritte,ma in alcuni casi hanno prevalso vincoli tecnologici e topografici che le hanno rese molto meno rettilinee.

Inoltre, non esiste alcuna regione in cui lestraderomane abbiano determinato per intero l'assetto della viabilità moderna.L'aumento delladensità stradalefino ai livelli attuali è particolarmenteevidente attorno a quei centri abitaticheun tempo erano moltomodesti, ma che poi si sono trasformati in grandi aree metropolitane, comeMadrideParigi.Infine, i risultati ottenuti suggeriscono che, all'interno dell'Impero Romano, levie di comunicazionevenisseropianificatepiù in base alle esigenze localie provinciali, piuttosto che al collegamento con la Capitale e le zone centrali.