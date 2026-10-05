Dopo gli annunci dei vincitori dei Nobel per la Medicina e per la Fisica, oggi è la volta dell'annuncio dei vincitori del Nobel per la Chimica. L'appuntamento con la conferenza stampa all'Accademia svedese delle scienze è alle 11.45.

Si chiude così la tre giorni dedicata ai Nobel scientifici

Le candidature per la Chimica comprendono le particelle lipidiche utilizzate nei vaccini di ultima generazione, i sequenziatori di Dna più avanzati, i meccanismi che regolano il funzionamento delle cellule, il rilascio controllato dei farmaci.





