PHOTO
In Italia c'è una stazione meteorologica in grado di misurare le temperature estreme raggiunte nel corso delle ondate di calore con una precisione che raggiunge i centesimi di grado: è la stazione di Stupinigi, a Sud di Torino, inaugurata nel 2023 e parte della rete delle 19 stazioni di eccellenza al mondo. I dati che rileva la stazione, inoltre, sono disponibili in tempo reale e liberamente consultabili. Lo comunica l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino per fare chiarezza all'interno del dibattito alimentato da percezioni personali o da dubbi sulla validità delle misure.
"Per comprendere l’evoluzione del clima e valutare correttamente i suoi eventi estremi, sono necessarie misure sempre più accurate", afferma Andrea Merlone, dirigente di ricerca dell'Inrim. "La temperatura, in particolare, è la grandezza fondamentale da misurare, specialmente quando si è in presenza di ondate di calore, sempre più frequenti e intense. Misure e strumenti sempre più accurati si rendono, inoltre, necessari anche per valutare in tempo reale azioni di possibile mitigazione o riduzione del rischio alla popolazione. I nostri laboratori e siti di misura - aggiunge Merlone - sono operativi proprio per garantire l’affidabilità delle misure termiche, soprattutto in caso di valori estremi".
Oltre alla stazione meteorologica di Stupinigi, per garantire l'accuratezza dei dati e l'affidabilità degli strumenti utilizzati l'Inrim ha realizzato laboratori dedicati proprio alla metrologia per il clima, dotati di una strumentazione che è in grado di ricreare condizioni meteorologiche estreme. Questi laboratori sono stati riconosciuti dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo) come centri di riferimento internazionale e svolgono un ruolo fondamentale nella validazione delle misure, soprattutto durante eventi estremi.