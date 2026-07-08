In Italia c'è una stazione meteorologica in grado di misurare le temperature estreme raggiunte nel corso delle ondate di calore con una precisione che raggiunge i centesimi di grado: è la stazione di Stupinigi , a Sud di Torino, inaugurata nel 2023 e parte della rete delle 19 stazioni di eccellenza al mondo . I dati che rileva la stazione, inoltre, sono disponibili in tempo reale e liberamente consultabili . Lo comunica l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino per fare chiarezza all'interno del dibattito alimentato da percezioni personali o da dubbi sulla validità delle misure.

In Italia c'è una stazione meteorologica in grado di misurare le temperature estreme raggiunte nel corso delle ondate di calore con una precisione che raggiunge i centesimi di grado: è la stazione di Stupinigi , a Sud di Torino, inaugurata nel 2023 e parte della rete delle 19 stazioni di eccellenza al mondo . I dati che rileva la stazione, inoltre, sono disponibili in tempo reale e liberamente consultabili . Lo comunica l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino per fare chiarezza all'interno del dibattito alimentato da percezioni personali o da dubbi sulla validità delle misure.