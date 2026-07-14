Siapplicanosulcuorecome fosserocerotti,gliorganoidi di vasi sanguigni messi a punto da ricercatori dell'Università di Stanford: contengono cellulestaminaliin grado diformare nuovi vasi e aprono, quindi, nuove possibilità per iltrattamento della coronaropatia, che si verifica quando le arterie che portano sangue ossigenato al muscolo cardiaco si ostruiscono, provocandoinfartooinsufficienza cardiaca. Gli organoidi sono statisperimentatisumaiali,che hanno un cuore simile per dimensione e fisiologia a quello umano, e i risultati ottenuti sono pubblicati sulla rivista Stem Cell Reports.

Quando si verifical'ostruzionedi un'arteria coronaria, quelle dimaggiori dimensionipossono esseresostituite chirurgicamenteper ripristinare il flusso sanguigno ma, al momento, non esiste nessuna soluzione mirata per ivasi più piccoli,essenzialiper unacircolazionedelsangue uniformee ben distribuita. Per risolvere il problema, i ricercatori coordinati da Yasuhiro Shudo hanno realizzatoorganoidi vascolari, cioèmodelli semplificati di vasi sanguigni, partendo da cellule staminali ottenute dal sangue e dal midollo osseo.

Gli organoidi sono stati applicatisullasuperficie del cuore dimaialiaffetti da coronaropatia: la loro funzionalità cardiaca èmiglioratarispetto agli animali non trattati, ed è risultato attenuato il peggioramento del disturbo verso l'insufficienza cardiaca. Inoltre, è statastimolatain manieraindirettalaformazionedi nuovimicrovasi.Gli organoidi sonosopravvissutiperdiverse settimane e alcune loro cellule sono state trovate negli strati più profondi dei cuori suini, suggerendo che sono riuscite a migrare dalla superficie esternasulla quale si trovavano.