Sviluppatinuovi 'orologi' molecolari che misuranol'invecchiamento umano fornendoindicazioni sulrischio dimalattie croniche emortalità. Sono il risultato di una ricerca condotta su oltre18.000 persone, di età compresa tra1 e 96 anni, provenienti dasei centri clinici in Cina.I risultati, pubblicati sulla rvista Science Translational Medicine dai ricercatori dell'Università Jiao Tong di Shanghai, offrono una vasta mole di dati relativi all'impatto dell'invecchiamento sulmetabolismoumano e forniscono parametri utili a orientare le strategie dimonitoraggiodellasalutee diprevenzionedellemalattie.

I ricercatori guidati da Linlin Cao hanno esaminato icampioni di plasma dei partecipanti allo studio analizzando alcunemolecoleprodotte daiprocessi metabolici dell'organismo:56di questi 'metaboliti' sono staticollegati a cambiamenti associatiall'età. Sulla base di questi dati, è stato elaborato un parametro denominato 'accelerazione dell'età metabolica', che è risultato correlato a un maggior rischio di fegato grasso(steatosi epatica),ipertensione, diabetee mortalità per tutte le cause man mano che le persone invecchiano. I ricercatori hanno inoltre esaminato un gruppo di pazienti affetti da varie patologie, individuando un secondo parametro metabolico (la 'deviazione dell'età') che risulta piùelevatoneipazienticonmalattie più gravi e sistemiche.