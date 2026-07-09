Legalassie lontanepossono 'spegnersi' quando ilgas che alimenta la produzione di nuove stelleviene sottrattodall'ambiente circostante: questofenomeno è statoosservato grazie al radiotelescopio Alma, che ha individuatocode di gas estese e allungateincinque galassieappartenenti a unammasso in formazione. Si tratta dei casipiù distanticonfermati finora. Lo studio è pubblicato sulla rivista Nature Astronomy da un team internazionale di cui fa parte anche Anita Zanella dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) di Bologna.



Gliammassi nell’universo localesono dominati dagalassie massicce e quiescenti chenon mostrano piùun'attività diformazione stellaresignificativa. Perché ciò avvenga, ilgas freddo(il combustibile necessario per formare nuove stelle) deve essererimosso,riscaldato oconsumato. I meccanismi proposti per spiegare questo fenomeno sono diversi: il gas può essere scaldato o espulso dal buco nero centrale della galassia, può risentire dei venti stellari e delle supernove, oppure può essere strappato alla galassia mentre questa si muove all’interno dell’ammasso. Quest'ultimo meccanismo è noto come 'Ram Pressure Stripping' (Rps) ed è ben documentato nell’universo locale, mafinora non eramai statoosservatoin modo evidentein ammassi così lontani.



"Grazie a nuovi dati di altissima qualità del telescopio spaziale James Webb e di Alma, abbiamo evidenziato che il gas nelle galassie d’ammasso nell’universo lontano viene strappato",commenta Zanella a Media Inaf. "Essendo ilgas ilcarburante principaleper laformazione stellare, quando le galassie vengono svuotate di gas, diminuisce la loro produzione di stelle. Il Ram Pressure Stripping potrebbe quindi essere un meccanismo importante per spiegare perché la maggior parte delle galassie d’ammasso nell’universo locale è quiescente, ovvero non forma più stelle o le forma a un tasso molto basso". Gli astronomi cercano da decenni di capire quali meccanismi portano alla cessazione della formazione stellare nelle galassie. "Con questo lavoro - conclude Zanella -mostriamo che larimozione del gasèprobabilmente uno dei meccanismi principalinelle galassie d’ammasso".