Ottenute in laboratoriocellule ibride, cioè cellule dimammiferoche contengono anche il Dna di un'alghe. Le cellule così ottenute, chiamate 'planimali' si sonoriprodotte per155 generazioni, conservando16,3 milioni di paia di basi di Dnanucleare dellealghe, inclusi cromosomi integri e sequenze provenienti da tutti i 20 cromosomi dell'alga. E' quanto emerge dallo studio condotto dall'Università di Tokyo e pubblicato sulla rivista Nature Communications.

"Volevamo capire - spiega Sachihiro Matsunaga, docente dell'Università di Tokyo e autore senior dello studio - se interi cromosomi potesserosuperare l'enorme barriera evolutivache separa le alghe dagli animali e se le cellule animali fossero in grado dimantenere stabilmente ilmateriale geneticoestraneo,trasmettendolo poi alle cellule figlie". E aggiunge: "volevamo, inoltre, scoprire come le cellule animali riescano a integrare il Dna di un organismo così diversosenza perderelacapacità disopravvivere edividersi". Interrogativi fondamentali per comprendere come il materiale genetico possa oltrepassare i confini tra le specie e contribuire all'evoluzione.

Per studiare il trasferimento del genoma, i ricercatori hanno fuso cellule di alga rossaconcellule di criceti."Piante e animali non possono riprodursi tra loro - sottolinea Matsunaga - pertanto i loro cromosomi non si combinano con l'accoppiamento. Eppure, siamo riusciti a crearecromosomi ibridicontenentimateriale geneticosia di un'alga che di unmammifero, dimostrando che il materiale può essere trasmesso in modo stabile alle cellule figlie attraverso ripetute divisioni cellulari". Anche se il 96% dei geni algalitrasferiti risultavainattiva, porzioni significative sonopersistite per 95 generazioni. "Ciò dimostra - afferma l'esperto - che l'enorme divario evolutivo può essere superato a livello cromosomico, senza ricorrere alla riproduzione".

Il prossimo obiettivoè comprendere come sia possibile riattivare selettivamente specificigeni algali facendoli funzionare all'interno delle cellule animali. "L'alga rossa - conclude Sachihiro Matsunaga - contiene geni per funzioni metaboliche assenti nelle cellule animali. Il nostro obiettivo finale è attivare questi percorsi biologici,conferendo alle cellule animali alcune dellecapacità dipiante e alghe. Immaginate cellule animali in grado di sostenere lafotosintesi, producendoossigeno e utilizzando al contempo l'anidride carbonica per sintetizzare composti organici utili".