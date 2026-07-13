Nelcervello diotto pazienti affetti dalParkinson è stato eseguito il trapiantodi cellule ottenute a partire da staminali: si tratta di 'cellule progenitrici dopaminergiche',precursoridi un tipo dineuroniche producono dopamina, cioè quelli che vanno persi nei malati. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine e condotto in Svezia,non ha osservato gravi effetti collateralie dimostra che iltrapiantoè, dunque,sicuro e fattibile. La ricerca è stata guidata dall'Università svedese di Lund e si colloca nell'ambito dell'iniziativa europea Stem-Pd, incentrata sullo sviluppo di terapie basate sulle staminali per il Parkinson.

Ipazientiaffetti dalla malattiaperdonolecellule nervose cerebraliche producono dopamina, e questo porta alentezza nei movimenti, rigidità, disturbi dell'andatura e tremore. Le terapie attuali si basano su farmaci che reintegrano la dopamina mancante ma, con il passare del tempo, tendono a perdere efficacia e causare effetti collaterali. "Lapossibilità di sostituireineuronidopaminergici che vanno perduti nella malattia di Parkinson è unobiettivoperseguito da tempo in questo campo", afferma Malin Parmar, alla guida del progetto Stem-Pd.

Gli otto partecipanti alla sperimentazione hanno ricevuto il trapianto indue dosaggi differenti e si sono poi sottoposti, per i 12 mesi seguenti, a unaterapia immunosoppressiva per evitare ilrigetto.Uno dei pazienti è morto prima della fine dello studio a causa di un'infezione polmonare non direttamente correlata al trapianto.L'interventochirurgico è stato generalmente ben tollerato e lecondizionidei partecipanti sono rimastestabili.Sei dei pazienti, inoltre, hanno potutoridurrein misura significativa l'assunzione di farmaci dopaminergici,un risultato incoraggiante che dovrà però essere valutato anche a distanza di più tempo.