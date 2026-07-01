"Sono statiincontri privatiall'insegna dellacuriosità e del piacere di incontrarsi": cosìl'astronauta Luca Parmitanoha commentato per l'ANSA i suoi incontri di oggi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso e con il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea Josef Aschbacher. Gli incontri erano stati fissati subito dopo l'assegnazione a Parmitano, da parte della Nasa, del ruolo di pilota nella missione Artemis III per il ritorno alla Luna, prevista nel2027 nell'orbita terrestre.



Per tutti, ha proseguito l'astronauta dell'Esa, l'obiettivo degli incontri è stato "trasmettermi il loropiacere, l'orgoglioe lacuriosità sul contenuto della missione, che cosa possiamo aspettarci neiprossimi mesie nelprossimo anno: è stata unanormale, autentica, curiositàe unvero piacere di incontrarsi".



Gli incontri di Roma sono unaparentesi nell'intensoprogramma di addestramentoche l'astronauta sta affrontando a Houston,unico europeoin unteam di veterani della Nasa. "Da lunedì prossimo sarò in unsimulatore con i miei compagni di equipaggio, ha detto AstroLuca riferendosi al comandante Randy Bresnik, a Frank Rubio e Andre Douglas. "Nel simulatore dovremo apprendere tutti i sistemi diOrion. Fino alla fine dell'estate ci focalizzeremo sull'astronave, che è quella che andremo a utilizzare nella missione". Con Bresnik, Parmitano piloterà Orion pereseguire manualmente le manovre, difficili e delicate, diaggancio in orbitadeidue veicolicostruiti dalle aziende SpaceX e Blue Origin e destinati a posarsi sul suolo lunare nelle missioni successive.



"Poi passeremo allaseconda fase dell'addestramento, più avanzata, nella quale dovremosimulare le manovre di avvicinamento, che avverranno solo inizialmente in automatico e che poi proseguiranno manualmente. Sono manovrecomplesse perché coinvolgono tre veicoli diversi".



Alleferie Parmitano penserà solo alla fine dell'estate, ma in vista c'è tutt'altro che relax: "mi sono qualificato perdue campionati mondialiditriathlon, ho sudato tanto per guadagnarmeli. Quando ho chiesto ai colleghi dell'equipaggio se non avessero nulla in contrario a che io prendessi qualche settimana in autunno, ho trovato la loro piena comprensione". Il primo appuntamento sarà dal 9 al 14 settembre in Francia, aNizza, con la Ironman World Championship ; il 10 ottobre sarà invece la volta delle Hawaii, con la Ironman World Championship aKailua-Kona.