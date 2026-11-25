(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nello spazio l'Europa può avere un ruolo di leadership, ma servono maggiori risorse economiche per rimanere competitivi sul piano tecnologico globale: a dirlo è l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano a margine dell'incontro con circa 1.000 studenti organizzato per l'apertura dell'ottava edizione del New Space Economy Expoforum (NSE) a Fiera Roma.

"L'Esa sta spingendo moltissimo con i Paesi membri per creare le prospettive di un volo spaziale completamente indipendente europeo e credo che sia arrivato il momento", osserva Parmitano. "Siamo stati un po' vassalli di altre agenzie spaziali internazionali negli anni passati e siamo riconosciuti come dei partner molto solidi, ma - prosegue - è anche giusto per l'Europa prendere un proprio ruolo di leadership e dimostrare la nostra indipendenza, almeno nell'orbita bassa terrestre".

Parmitano si riferisce in particolare alla possibilità di sviluppare una navetta spaziale per il trasporto umano tutta europea e osserva che, nonostante le dimensioni simili tra Europa e Usa il bilancio dell'Agenzia Spaziale Europea equivale a circa la metà di quello della Nasa: un divario dovuto a scelte politiche di investimenti. "Se l'Europa vuole essere protagonista nello scacchiere spaziale, così come lo è nella geopolitica, è chiaro che servono investimenti", ribadisce Parmitano. "Il volo spaziale umano - conclude - è uno dei campi che più danno visibilità: è la proiezione soft di un potere vero, che è quello tecnologico, quello di saper creare scienza e tecnologia assolutamente innovative". (ANSA).

