Si rafforzanolecapacità italianediosservazione della TerraconSar-L, il nuovosatellite radarche raccoglieràinformazioni sul suoloancheattraverso la vegetazione, contribuendo almonitoraggio deimovimenti del terreno, deirischi geologicie dellecondizioni ambientali. I dati supporteranno le attività di protezione civile e di sicurezza del territorio, con particolare attenzione all'area euro-mediterranea. L'attività industriale per la sua realizzazione ha preso il via grazie al contratto firmato dall'Agenzia Spaziale Italiana e da Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%).



Sar-L assicurerà continuità aidati in banda Lforniti dai satelliti Saocom e affiancherà sistemi come Cosmo-SkyMed e Copernicus, ampliando le capacità italiane di osservazione della Terra. Thales Alenia Space sarà responsabile della realizzazione del satellite e dello strumento radar.



Questo satellite ad alte prestazioni inorbita eliosincronaoffrirà unacopertura globale sistematicaeacquisizioni on-demand, con tempi di rivisitazione e qualità delle immagini adatti ad applicazioni scientifiche e di sicurezza. Il satellite Sar-L, dalpeso di 2,2 tonnellate, è dotato di unagrande antenna dispiegabiledioltre 26 metri quadrati, progettata per rispondere alle esigenze nazionali di sicurezza come il monitoraggio del rischio monitoraggio del rischio geologico e la protezione civile.



"La firma di oggi avvia le attività industriali che permetteranno di consolidare il ruolo e l'offerta di Asi in un settore sempre più determinante per lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente", commenta l'ambasciatore Mario Cospito, commissario dell'Agenzia Spaziale Italiana. "La realizzazione della prossima missione Sar in banda L doterà l'Italia, grazie all'Asi, di una capacità di osservazione completa e all'avanguardia con una offerta senza eguali a tutto campo. Le ricadute non saranno solo in favore della ricerca e della scienza ma a beneficio di tutti i cittadini grazie alle relative applicazioni pratiche che ne deriveranno". (ANSA).

