A deciderequando è l'ora di staccare il cervelloperriposare sono deiminuscoli frammenti genetici, imicroesoni, che determinano il modo in cui vengonoprodotte le proteine nei neuroni: una loroalterazione può causaredisturbi del sonnoeiperattivazione, come dimostra lo studio condotto sul pesce zebra, uno degli animali più studiati nei laboratori di genetica, da un team internazionale guidato dall'Università Pompeu Fabra e dal Centro per la Regolazione Genomica (Crg) di Barcellona.

I risultati, pubblicati sulla rivista Science Advances, descrivono unmeccanismo biologico altamente conservatonell'evoluzione: la scoperta potrebbe dunque avereimplicazioni anche per gli umani, dato che idisturbi del sonnoe l'ipersensibilità sensorialesono frequenti in condizioni come l'autismoe laschizofrenia (due disturbi per i quali è già stata riscontrata un'alterata regolazione dei microesoni).



Per sopravvivere, glianimali devono esserepronti a reagire a stimoli esterni e interni. Questaattivazione del sistema nervoso centrale vieneregolata attraverso un'ampia gamma diproteine ​ottenute tramite splicing alternativo, un processo che consente a uno stesso gene di produrre proteine diverse attraverso l'inclusione o l'esclusione di uno o più microesoni: le proteine risultanti presentano sequenze amminoacidiche molto simili, ma non identiche, e possono quindi svolgere funzioni differenti.

Lo studio sul pesce zebra dimostra che le larve in cui si ha un'alterata presenza di microesoni neurali "dormono meno frequentemente, per periodi più brevi e impiegano più tempo ad addormentarsi", dice Tahnee Mackensen, prima autrice dello studio. Oltre alle alterazioni comportamentali, i ricercatori hanno scoperto che lo splicing errato altera i livelli di cAMP, una molecola messaggera che rende i neuroni più o meno eccitabili. "I pesci anomali sono permanentemente ipereccitabili", precisa Mackensen, tuttavia questa iperattività può essere normalizzata regolando farmacologicamente il cAMP.