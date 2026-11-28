Nelcielo di moltecittà isatelliti sono ormai diventatipiù numerosidellestelle visibili:in una nottene transitano quasi 13mila, e in qualsiasi momento dopo il tramonto se ne trovanopiù di 700 sopra l'orizzonte. Di questi, sono soloun centinaioquelli cheriflettono la luce solarerisultandovisibili, specialmente dopo il tramonto e prima dell'alba. Il dato emerge dall'analisi delle traiettorie deglioltre 15mila satelliti attiviche orbitano attorno alla Terra a un'altitudine inferiore ai 2.000 chilometri.



Lo studio , realizzato dalla società di ingegneria Accu Components sulla base del monitoraggio della U.S. Space Force, si concentra sul Regno Unito, ma può essere esteso a gran parte dell'Europa, degli Stati Uniti e ad altre regioni che si trovano a una latitudine media (in particolare tra i 40 e i 50 gradi di latitudine nord o sud).



Sopra una tipica grande città statunitense, in qualsiasi momento dopo il tramonto, si trovano circa 712 satelliti sopra l'orizzonte, quasi esattamente lo stesso numero del Regno Unito. Tuttavia, un numero inferiore di satelliti passa ad alta quota: 75, rispetto ai 79 che sorvolano una tipica città britannica. Nell'arco di un'intera notte, un numero maggiore di satelliti sorvola una città statunitense, circa 14.260, rispetto ai 12.891 del Regno Unito. Seattle è la città americana con il maggior numero di satelliti in orbita, ben 88 in qualsiasi momento dopo il tramonto. Seguono Chicago e New York con 86 ciascuna. Miami ne ha il minor numero, con 57.



Per gran partedell'era spaziale,ilnumero di satelliti in orbitaècresciuto lentamente", si legge nel rapporto. "Questasituazione è cambiatanel 2019, quandoSpaceX ha iniziato a lanciare la sua rete a banda largaStarlink.



Alla fine del2019, c'erano120 satelliti Starlink in orbita.Oggi ce ne sono11.131. Nello stesso periodo, ilnumero totaledisatelliti in orbita (compresi quelli non più funzionanti) è passatoda 5.415 a 20.095".