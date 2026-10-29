Dopo5 anni di viaggioe più di3,5 miliardi di chilometri percorsi, la sonda Lucy della Nasaha raggiuntouno dei due gruppiche costituiscono i cosiddettiasteroidi Troiani di Giove: questi oggetticondividono l'orbita del pianetagigante, conun gruppochelo precedee uno chelo segue, ma entrambi si mantengono a unadistanza da Giovepari a quella che separa il pianeta dal Sole. Lucy è il primo veicolo spaziale a visitare gli asteroidi Troiani, che sono consideratifossili che risalgono alla nascita del Sistema Solare. Gli astronomi, dunque, sperano che il loro studio ravvicinato possa aiutare a capirecome si sono formati i pianetie come sono arrivati alla loro configurazione attuale.



La sonda della Nasa si trova ora tra gli asteroidi che precedono Giove, e il suo primo incontro ravvicinato con uno di loro,Eurybates, dovrebbe avvenire nell'agosto 2027. Eurybates ha un diametro di circa70 chilometried è considerato uno di oltre 200 frammenti formatisi in seguito a un grande impatto avvenuto miliardi di anni fa.



A meno di un anno da questo 'incontro', che durerà solo poche ore, i ricercatori che lavorano alla missione sono impegnati a mettere a punto gli ultimi dettagli, in modo da garantire che Lucy e i suoi strumenti funzionino perfettamente. Al momento,tutto procede come da programmae la sonda si è adattata bene al progressivo calo della temperatura e della luce, visto che questa regione è cinque volte più distante dal Sole rispetto alla Terra.



Dopo il sorvolo di Eurybates, Lucy visiterà anchePolymele nelsettembre 2027,Leucus nell'aprile 2028eOrus nelnovembre dello stesso anno. Dopodiché, nel2030 farà ritorno verso la Terra per un'ultimaspinta gravitazionaleche le permetterà diraggiungere l'altro gruppo di asteroidi Troiani,quello che segue Giove. Qui, amarzo 2033, esplorerà la coppia diPatroclo eMenezio.





