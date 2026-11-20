A causa diproblemi tecnicidovuti all'usuradeimotori, la sonda spaziale giapponeseHayabusa cambia rotta: invece che raggiungere l’asteroide 1998 KY26 nel 2031 come previsto, effettuerà unpassaggio ravvicinatoad alta velocità dell’asteroide 2015 BM510 nell’aprile 2028, un obiettivo considerato più facile da raggiungere. Lo ha comunicato l'agenzia spaziale giapponese Jaxa.



Dopo12 annitrascorsi nello spazio, durante i qualiè riuscita a raccogliere campioni dell’asteroide Ryugu e a recapitarli sulla Terra nel 2020, Hayabusa sta mostrando segni sempre più evidenti dideterioramento delleapparecchiature di bordo. Dopo il successo delsorvolo dell’asteroide Torifune, avvenuto nel luglio 2026, ad agosto si è verificato ungrave guastoall’unico motore ionico ancora in buone condizioni. La sonda è quindi passata a una modalità operativa che le consente di proseguire la missione, ma ladurata residuadeimotori è ormaiimprevedibile. Inoltre, la spinta disponibile non è sufficiente per eseguire la manovra di assist gravitazionale che avrebbe sfruttato la gravità terrestre per modificare la traiettoria della sonda e consentirle di raggiungere l’asteroide 1998 KY26.



I tecnici della Jaxa hanno quindi deciso dirivedere i piani, optando per una soluzione che potesse essere attuata in sicurezza. La scelta di un nuovo obiettivo è ricaduta sull'asteroide 2015 BM510, che ha un diametro compreso tra i 17 e i 74 metri e compie una rotazione completa ogni 49 minuti. Si tratta di un asteroide piccolo e scuro, e per questo il sorvolo sarà particolarmente complesso. L'operazione potrà fornire un contributo alle future missioni di difesa planetaria, volte a deviare asteroidi che altrimenti potrebbero entrare in collisione con la Terra.