Proseguono glisforziperstabilizzareil 'carro attrezzi spaziale' Link,lanciato in orbita a inizio luglio per salvare il telescopio Swiftdella Nasa: durante la fase di messa in servizio, infatti, ilveicolohapersoilcontrollodel proprioassetto,iniziando aruotare su sé stessoe rendendointermittentilecomunicazionicon il centro di controllo.

Le prime verifiche hanno rivelato che due delle tre ruote di reazione di Link (ovvero i dispositivi che consentono alla sonda di controllare il proprio orientamento nello spazio)non sono al momentoutilizzabilie che anche ilsistemadipropulsionea gas freddo ha subito unaperditaparziale difunzionalità.

I team di Katalyst Space(l'azienda privata che ha realizzato Link) "stanno facendo progressi nel rallentare la rotazione della sonda", spiega la Nasa sul blog della missione Swift Boost. Una serie di accensioni dei propulsori effettuata nei giorni scorsi "haridottolavelocitàdirotazioneda circa9 gradi al secondo a meno di 4 gradi al secondo.Katalyst continuerà con questo approccio per ristabilizzare la sonda nei prossimi giorni".

I team hanno inoltre valutato ulteriormente la funzionalità di Link e hanno stabilito che esistono ancora possibili soluzioni per incrementare l'orbita. Dopo aver ristabilito un assetto stabile e aver ulteriormente indagato sullo stato della sonda, Katalyst prevede diaggiornare i sistemi di guida, navigazione e controllo di Link per adattarli allanuova configurazione. Lavorando a stretto contatto con i team della Nasa, valuterà quindi i piani rivisti per l'avvicinamento a Swift, previsto per la fine di agosto.