È pronta lamappa 3D della porzione dicrosta terrestreche si trovasotto l'Italia centrale, in particolare nell'area del Gran Sasso. Questa ricostruzione, ottenuta grazie allo studio italiano guidato da Università di Ferrara e Politecnico di Milano, fornirà un prezioso aiuto ai ricercatori che devono interpretare le misurazioni dei neutrini rilevati dall'esperimentoBorexino, installato a circa1.400 metri di profonditàproprio sotto i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Alla ricerca, pubblicata sulla rivista Earth and Space Science, hanno partecipato anche l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma e Catania, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Ferrara, l'Università di Trento e l'azienda Geomatics Research & Development, spin-off del Politecnico di Milano.

L'esperimento Borexino è dedicato principalmente allo studio dei neutrini solari, particelle prodotte dalla nostra stella che attraversano continuamente la Terra. Misura inoltre costantemente i cosiddettigeoneutrini, quelli prodotti daldecadimento degli elementi radioattivinaturalmentepresenti all’interno del nostropianeta. Poiché la maggior partedelsegnale registrato da Borexino proviene da rocce profondealcune centinaia di chilometri,conoscere nel dettaglio lastruttura della crosta terrestre nell'area circostante èfondamentale per interpretare correttamente le misurazioni.

I ricercatori coordinati da Virginia Strati, di Università di Ferrara e Infn, hanno integrato diverse tipologie di dati, come misurazioni della gravità eseguite da satellite, dati sismici e indagini del sottosuolo. Ilmodello così ottenuto riduce all'1-3% il margine d'incertezzadovuto allastruttura dellacrosta terrestre. La tecnica potrà tornare utile anche in altri contesti, come quello in cui funzionerà l'Einstein Telescope dedicato alle onde gravitazionali.