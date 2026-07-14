Un tirannosauro di nomeGus e' stata la star di un'asta da Sotheby's a New York: lo scheletro del gigantesco dinosauro,uno dei più completi scoperti finora, è passato di mano per50,1 milioni di dollari, diventando nell'arco di dieci minuti ilfossile più costoso della storia. Gus Rex, dalla veneranda eta' di67 milioni di anni, ha superato in questo modo il record stabilito nel 2024 da Apex, uno stegosauro erbivoro, comprato per 44,6 milioni di dollari dal re degli hedge funds Kenneth Griffin sempre da Sotheby's, che a sua volta aveva spodestato il T-Rex Stan, detentore del primato precedente.

Pagato nel 2020 31,8 milioni di dollari, Stan è riemerso l'anno scorso negli Emirati, come fiore all'occhiello del neonato Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi. La vendita newyorchese, parte di una settimana battezzata da Sotheby's "Geek Week", ha inclusotrilobiti dal Marocco, resti direttili marini scoperti in Germania e unnido di dinosauroproveniente dal Montana. Gus e' stato la 'vedette' della mattinata: quando il martello della 'auctioneer' siè' posato sul podio a segnalare la fine dell'asta, in sala è scoppiato un lungo applauso dietro il quale sono però risuonate lepolemiche deipaleontologi, timorosi ancora una volta per lepossibili perdite cui andrà incontro la comunità scientifica.

La casa d'asta si è rifiutata di rivelare il nome del compratore e la località dove volerà il gigantesco scheletro: una volta entrato in una in una collezione privata, Gus potrebbe diventare di fatto inaccessibile per i ricercatori dal momento che le principali riviste scientifiche non pubblicano studi basati su reperti non custoditi in collezioni pubbliche e permanentemente accessibili agli studiosi.Lungo 12 metriealto quasi 4, Gus è stato scoperto e scavato dal paleontologo commerciale Thomas Heitkamp tra 2021 e 2023 in un ranch del South Dakota.

Il fossile conserva ancora ilsegno di un morso sul cranioealtre lesioniin gran parte riconducibili acombattimenti. Con183 elementi ossei fossili, ai quali si aggiungono 30 delle 32 gastralie (le cosiddette costole addominali, strutture ossee tecnicamente classificate come osteodermi e quindi normalmente escluse dal conteggio ufficiale delle ossa), lo scheletro è completo per circa il 61% ma la sua massa ossea e' il 75 e l'80% del totale dal momento che sono conservate le parti più grandi e significative dell'animale.

Chiamato Gus in onore di Gary 'Gus' Licking, il proprietario del ranch in cui lo scheletro è stato scoperto, conserva inoltre uncranio eccezionalmente ben preservato, con circa l'82% delle ossapresenti, comprese tutte e sei le serie dentarie. Licking è morto nel 2022 poco dopo che gli esperti avevano cominciato lo scavo del fossile, il cui scheletro comprende anche una rara coppia di omeri, una furcula (la cosiddetta "forcella" o osso a V) estremamente rara, entrambi i piedi in eccellente stato di conservazione, un bacino completo e una colonna vertebrale ben rappresentata, con vertebre cervicali, dorsali, sacrali e caudali.

"Non è sbagliato riconoscere il valore del lavoro e degli investimenti necessari per recuperare e preparare questi grandi fossili - commenta il paleontologo Simone Maganuco, collaboratore del Museo di Storia Naturale di Milano - ma ilrischio è che venganosottratti allo studioe allafruizione pubblica. Forse se le cifre fossero più basse, ci potrebbero essere molti più musei tra i potenziali compratori".



"L'asta potrebbe portare a una grossa perdita scientifica: speriamo che l'acquirente doni il fossile a un'istituzione pubblica", afferma il paleontologo Filippo Bertozzo, che dopo aver lavorato al Museo Reale di Scienze Naturali di Bruxelles sta per trasferirsi all'Università di Lisbona. Esemplari unici come Gus, sottolinea il ricercatore, "possono rivelare una quantità enorme di dati scientifici", ma "se vengono tenuti fra le mura di casa" di un facoltoso acquirente privato perdono il loro valore, dato che "leriviste scientifiche di settorenon accettano studi condotti suesemplari chenon sonodepositati in un'istituzione pubblica". Inoltre, la mancata esposizione in un museo farebbe perdere la possibilità di avvicinare il grande pubblico alla scienza e allo studio del mondo naturale.



Quello di Gus, comunque, non è un caso isolato. I cinque dinosauri più costosi venduti all'asta risalgono tutti agli ultimi sei anni, incluso Stan, un T. rex venduto da Christie's per 31,8 milioni di dollari nel 2020. Il record è attualmente detenuto da Apex, uno stegosauro venduto da Sotheby's nel 2024 per 44,6 milioni di dollari.