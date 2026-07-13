Ottenute inlaboratorio lecellule specializzate cherivestonoivasi sanguignidellaretina:potrebbero rappresentare un’alternativa più accessibile edeconomicarispetto alle cellule che vengono attualmente prelevate dai pazienti a scopo diricerca.Una voltainiettateneitopi,hanno dimostrato diintegrarsineltessuto danneggiato,contribuendo alla formazione di nuovi vasi sanguignifunzionali e al recupero della funzione retinica prima che si deteriori la vista. Il risultato è pubblicato sulla rivista Nature Biomedical Engineering dai ricercatori della Duke University negli Stati Uniti.

Lo studio, finanziato dal National Eye Institute e dalla Nasa, indica il potenziale utilizzo di queste cellule come modello per fare ricerca sulle malattie vascolari retiniche e per lo sviluppo di nuove terapie.

Attualmente le cellule endoteliali retiniche vengono prelevate da pazienti e poi coltivate in laboratorio, il che le rende costose e disponibili in quantità limitata. Per superare questo ostacolo, i ricercatori hanno provato a coltivarle a partire dacellule staminali pluripotenti indotte(iPSC), ovvero cellule adulte riprogrammate per tornare bambine e differenziarsi in un'ampia varietà di altri tipi cellulari. Grazie a una specifica miscela di fattori di crescita, lecellulesono stateindotteadifferenziarsinel tipo di cellule endotelialipresenti nellaretina.Una volta pronte, sono stateiniettateintopicon vasi sanguigni retinici debolie non strutturati,primache si verificasse una realeperdita della vista. Le cellule si sono integrate con successo e hanno contribuito a sviluppare vasi sanguigni robusti e resistenti.

"I test hanno dimostrato che queste cellule coltivate in laboratorio sono promettenti per itrattamenti preventivi,soprattutto perché dovrebbero essere più facili ed economiche da ottenere con la nostra tecnica", osserva il bioingegnere Parker Esswein. "Sebbene i nostri esperimenti non abbiano cercato di modellare un'ampia varietà di malattie oculari in questi studi, siamo fiduciosi di poter creare eccellenti modelli di tessuto umano in laboratorio per contribuire a unamigliore comprensione di questemalattiee allascopertaditerapie".