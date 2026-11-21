All'indomani dell'esordio in Borsa, Anthropic potrebbe mettere a segno un altro importante risultato, questa volta sul fronte scientifico. Il matematico Levent Alpoge, che lavora per l'azienda di intelligenza artificiale di Dario Amodei, ha annunciato di avertrovato con l'aiuto di Claude unadimostrazione dell'ipotesi di Riemann,uno dei più celebri problemi irrisolti della matematica, che resiste da167 annied è spesso definito come una sorta di Sacro Graal. Si tratta diuno dei sette ''problemi del millennio' selezionati dal Clay Mathematics Institute nel 2000, che mette in palio un milione di dollari per la soluzione di ciascuno di essi.



"Credo di aver scoperto, lavorando con Claude, una dimostrazione dell'ipotesi di Riemann", scrive Alpoge sul suo sito. "È naturale percepire tutto ciò come una conclusione - nel mio caso, la perdita di un fondamentale punto di riferimento -, ma ciò a cui ho assistito durante il percorso mi ha talmente stupito da farmi credere che si tratti, per la scienza, dell'alba di qualcosa di ben più grande".



L'affermazione di Alpogenon è ancora stata verificatain modo indipendentee ladimostrazione (scritta nel linguaggio di programmazione Lean) non è ancora stata sottoposta al vaglio diesperti esterni.



In una nota a piè di pagina, il matematico racconta di aver provato a generare un testo con tutti i dettagli, e di aver superato le250.000pagine: per questo ha diffuso soltanto ilcodice,rimandando a più avanti un testo espositivo. L'annuncio di Anthropic giungea due mesi di distanza da quello della rivale OpenAI, che ha dichiarato che un proprio modello di intelligenza artificiale ha risolto un altro dei problemi del millennio, riguardante le equazioni che governano il movimento dei fluidi.