Uno degli elementi centrali della presentazione di Anthropic agli investitori è stato il potenziale dell'IA di dare una spinta decisiva alla scoperta di nuovi farmaci. "Se oggi guardiamo a patologie come il cancro, l’Alzheimer, le malattie cardiache o i disturbi mentali - ha affermato l'amministratore delegato Dario Amodei in un video promozionale - credo che nel giro di meno di un decennio diventeranno solo un ricordo del passato". Queste promesse hanno attirato le critiche di numerosi ricercatori e imprenditori del settore, i quali ritengono che sia impossibile rispettare le tempistiche prospettate.

Uno degli elementi centrali della presentazione di Anthropic agli investitori è stato il potenziale dell'IA di dare una spinta decisiva alla scoperta di nuovi farmaci. "Se oggi guardiamo a patologie come il cancro, l’Alzheimer, le malattie cardiache o i disturbi mentali - ha affermato l'amministratore delegato Dario Amodei in un video promozionale - credo che nel giro di meno di un decennio diventeranno solo un ricordo del passato". Queste promesse hanno attirato le critiche di numerosi ricercatori e imprenditori del settore, i quali ritengono che sia impossibile rispettare le tempistiche prospettate.