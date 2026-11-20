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Dopo l'ingresso in borsa di Anthropic, l'azienda californiana creatrice del modello di Intelligenza Artificiale Claude e principale rivale di OpenAI, molti ricercatori stanno esprimendo un forte scetticismo sui programmi scientifici della compagnia, dallo sviluppo di nuovi farmaci ai risultati nel campo della matematica. Come riporta la rivista Nature sul suo sito, i progetti sono giudicati troppo ambiziosi e irrealistici, e tanti aggiungono che la corsa allo sviluppo di modelli di IA ultra-potenti possa comportare gravi rischi.
Uno degli elementi centrali della presentazione di Anthropic agli investitori è stato il potenziale dell'IA di dare una spinta decisiva alla scoperta di nuovi farmaci. "Se oggi guardiamo a patologie come il cancro, l’Alzheimer, le malattie cardiache o i disturbi mentali - ha affermato l'amministratore delegato Dario Amodei in un video promozionale - credo che nel giro di meno di un decennio diventeranno solo un ricordo del passato". Queste promesse hanno attirato le critiche di numerosi ricercatori e imprenditori del settore, i quali ritengono che sia impossibile rispettare le tempistiche prospettate.
Altri campi nei quali Anthropic si sta muovendo sono le scienze biologiche e la matematica. Tuttavia, prima dell'ingresso in borsa, un gruppo di figure di spicco nel settore dell'IA ha pubblicato una dichiarazione in cui si sostiene l'esistenza di una discrepanza tra l'immagine dell'azienda, incentrata sulla sicurezza, e il suo concreto approccio al rischio. "L’ironia sta nel fatto che Anthropic ha proposto di rallentare il progresso tecnologico di frontiera", ha detto Fazl Barez dell'Università di Oxford, secondo cui la quotazione in borsa "potrebbe compromettere tale pausa, soprattutto se le pressioni commerciali dovessero rendere più difficile rallentare quando necessario".