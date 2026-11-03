Dopo1.600 anni è stata riprodotta la 'ricetta'usata dagli antichi Romaniper produrre ilvetro cangiante della celebrecoppa di Licurgo, conservata al British Museum di Londra. Il risultato è stato ottenuto da due ricercatrici dell'Università di Sheffield, nel Regno Unito, ed è stato applicato per realizzare unascultura di vetro contemporaneache cambia colore allo stesso modo, dal rosso rubinoalverde giada, a seconda del modo in cui viene colpita dalla luce.

La Coppa di Licurgo, consideratauna delle sette meraviglie di vetro al mondo,è stata realizzata nelIV secolo d.C. in un particolarevetro 'dicroico'(ovvero capace di mostrare due colori) e raffigura la storia del miticore della Tracia intrappolato fra itralci di unavite per volontà degli dei. Sebbene nessuno sappia con esattezza come sia stato creato il suo effetto cangiante, gli esperti ritengono che i Romani lo abbiano ottenuto aggiungendominuscole quantità di oro e argentoche, nelle giuste condizioni,avrebbero formatonanoparticelle stratificate migliaia di volte più piccole di un granello di sabbia. Poiché queste nanoparticelle sono più piccole delle lunghezze d'onda dellaluce, la assorbono fortemente e mostrano colori vivaci a seconda delle loro dimensioni e della loro forma. Molti hanno cercato di riprodurre questo effetto dicroico con risultati alterni, ma nessuno finora era riuscito a definire una ricetta coerente e riproducibile.

Partendo dall'analisi di un frammentodell’originale manufatto romano, le ricercatrici Lisa Hollands e Caroline Jackson, entrambe dell’Università di Sheffield, hanno messo a punto unanuova ricetta,sperimentando diversi tipi difornaci, materialie livelli diossigeno. Nello specifico, hanno creato unospesso strato di vetro fuso e,mentre si raffreddavada unatemperatura bensuperiore ai mille gradi, al suo interno hanno iniziato a formarsi deinanocristalli d’oro e d’argento. Quando la luce bianca attraversa questo vetro, le particelle d'oro e d'argento bloccanole componenti blu e verde, lasciando passare solo quelle rosse e arancioni.Seinvece laluce vieneriflessa dalla superficie, le particelle la disperdono, creando una colorazioneverde.



