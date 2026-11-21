Ricostruite le modalità con cui l'infezionedavirus Herpes simplex 1sipropaga nellapelle e le molecole segnale che le cellule infettate inviano a quelle vicine. Il risultato è stato ottenuto grazie a un modello ( organoide ) dellacute umanain3Dcoltivato in laboratorio. Lo studio, utile per individuarenuove strategie terapeutichein grado dibloccare la propagazione delvirus al sistema nervoso centrale, è pubblicato sulla rivista Science Advances dai ricercatori del Max Delbruck Center e dell'University Medical Center Hamburg-Eppendorf in Germania.



Il team ha osservato che ilvirus non infetta tutte le celluledellacute allostesso modo. Nellefasi inizialidell'infezione, le cellule delderma (fibroblasti) presentanoelevate quantità di virus. Al contrario, i cosiddetticheratinociti basali(situati nella parte inferiore dell'epidermide) e diverse tipologie cellulari dei follicoli piliferi ne ospitanoquantità relativamente inferiori, anche in presenza di cellule infette nelle vicinanze.Solo in una fase successivailvirus raggiunge ifollicoli piliferie ineuroni sensoriali, il che suggerisce che entrambi i tipi cellulari possano possedere una sorta di resistenza intrinseca al virus.



Per capirequali genivengonoattivati nelle cellule che si trovanolungo il fronte dell'infezione(ovvero la zona in cui il virus raggiunge nuove cellule da colpire), i ricercatori hanno combinato tecniche diimaging con latrascrittomica spaziale, un metodo che consente di misurare l'attività genica nelle singole cellule preservandone, al contempo, la collocazione all'interno dei tessuti. Hanno così scoperto che i fibroblasti del derma attivano ilgene Ier3, noto per la sua risposta al virus Herpes simplex, mentre nei cheratinociti basali si è riscontrato un aumento dell'espressione di Irf3, un regolatore delle difese antivirali. È emerso inoltre che alcune molecole segnale della famiglia del Tnf (il fattore di necrosi tumorale) vengono attivate ​​in modo spazialmente coordinato. L'ipotesi è che possano giocare un ruolo determinante nella capacità dell'organismo di controllare l'infezione.