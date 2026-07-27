E’rientratoaTerradallaStazione Spaziale Internazionale l’equipaggiodellaSoyuz,a bordodue russi e un americano. Si è conclusa così la Expedition 74, con l’astronauta dellaNasa Chris Williams e icosmonauti dell'agenzia spaziale russa Roscosmos,Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikaev,che sono rimasti in orbita per 241 giorni.

La navetta russa Soyuz MS-28 halasciato la Iss alle 9:03ora italiana di domenica 26e, dopo unviaggio di 3 ore e 24 minuti, è atterrata nellesteppedelKazakhistan.

Le attività di preparazione per il ritorno a Terra erano iniziate il giorno prima con il passaggio di consegne da Kud-Sverchkov al nuovo comandante Jessica Meir della Nasa.

L'equipaggio della Expedition 74era partito il il 27 novembre 2025 e, una volta arrivato alla Stazione Spaziale, haorbitato attornoallaTerra 3.856 volte, percorrendo un totale di oltre164 milioni di chilometri in circa 8 mesi.Per Williams e Mikaev era la prima esperienza spaziale, mentre per Kud-Sverchkov era la seconda. In questi mesi Williams ha collaborato a molteattività scientifiche tecnologiche, tra cui esperimenti per laricercadi nuoveterapiecontro ilcancroe per migliorare laproduzione in orbita dimaterialiutilizzati incomputeredispositivi elettronici ad alte prestazioni.

Williamsha anche fatto due passeggiate spazialiper preparare gli aggiornamenti al sistema di alimentazione della Iss e per sostituire un giunto difettoso sul braccio robotico Canadarm2.