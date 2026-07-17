Schiarirelenubi marinesull'oceano Pacifico sud-orientale potrebbeindebolireil fenomenoEl Ninoquando è ancora nelle suefasi iniziali,mitigandocosì leinondazioni,ilcaldo estremoe i danni che porta con sé. A valutare l'impiego di questa discussa tecnica di geoingegneria è uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances da un team di ricerca guidato dall'Università della California a San Diego.

La geoingegneria (ovvero l'alterazione del climaattraversotecnichecome lo'sbiancamento'dellenuvoleper renderle più riflettenti) viene proposta da decenni come una possibile soluzioneper rallentare ilriscaldamentoglobale, maclimatologie agenzie ambientali sottolineano il potenziale rischio che tali metodi possano inrealtà peggiorare la situazione in modi imprevedibili. Anche i ricercatori californiani hanno sempre invitato alla cautela, ma in questo caso hanno voluto verificare se un uso mirato e per brevi periodi di tempo potrebbe prevenire i danni di El Nino che costano alla società migliaia di miliardi di dollari.

L'idea è nata analizzando studi precedenti sugli effetti degli aerosol emessi dagli incendi boschivi che hanno colpitol'Australia nell'estate nera del 2019-2020. In quella sorta di grande esperimento naturale, ilfumosi era mescolato allenubisopra il Pacifico sud-orientale, portando con sé particelle riflettenti che avevanoaumentato laluminositàdellenuvole.Questo aveva fatto crescere la quantità di radiazione solare riflessa verso lo spazio,modificandola circolazione atmosferica: si era cosìridottalaquantitàdicalorechealimentavail fenomeno di El Ninonegli strati più bassidell'atmosfera e si eraintensificatalafase di La Ninache si era sviluppata nel2020.

Il team ha quindi provato a simulare cosa potrebbe accadere se venissero schiarite le nuvole marine sul Pacifico sud-orientale durante importanti eventi di El Nino, come quelli iniziati nel 2015 e nel 1997. La simulazione ha indicato che l'intervento potrebbeattenuarne gli effetti, risultando più efficace se attuato in modo precoce. Se applicato nella parte centrale del Pacifico, potrebbe aumentare di oltre il 40% gli effetti di raffreddamento e di riduzione delle precipitazioni associati a La Nina.