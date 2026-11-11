Scoperta inEtiopiaun'insolitalove storytra untoroe unasino maschio. Nonostante appartengano aproprietari diversi e siincontrinosoltanto durante ilpascolo, i due animali si sono scelti dando vita a un legame stabile ed esclusivo, caratterizzato anche da interazioni sessuali. I loroincontri clandestinisono statiscoperti per caso da alcuni ricercatori dell'Università di Pisa impegnati in unaspedizione scientifica.Colpiti dalla particolarità del comportamento dei due esemplari, gli studiosi hanno deciso di chiamarliAchille e Patroclo, in omaggio al forte legame tra i dueeroi omerici. Il loro caso è documentato in uno studio sulla rivista Current Biology.

"Le interazioni sessuali tra Achille, il toro, e Patroclo, l’asino, non sono stati episodi isolati", afferma Elisabetta Palagi dell’Università di Pisa. "Ciò che ha davvero attirato la nostra attenzione è stato il fatto che questeinterazioni fossero inserite in unarelazione socialemoltoselettivae costante tra i due individui. La natura non si esprime in bianco e nero, ma attinge a un’intera tavolozza di colori possibili, anche nelle forme che assumono le relazioni sociali e sessuali".

I ricercatori hanno registrato tutte le interazioni a cui hanno assistito che coinvolgevano Achille o Patroclo. Nel periodo compreso tra il6 e il 19 marzo 2026, hanno osservato51 episodi di monta tra iltoro e l’asino.

"Hanno scelto ripetutamente direstare vicini l’uno all’altro, impegnandosi in numerosicomportamenti di affiliazione (comeleccarsi, strofinarsi esfregare il muso) oltre a mettere in atto ripetuti tentativi di monta", precisa il co-primo autore dello studio, André da Cruz, dottorando presso l'Università di Pisa. "È importante sottolineare che tutto ciò avveniva in un contesto sociale in cui entrambigli animali avevanoaccesso ad altri potenziali partner, inclusi esemplari di entrambi i sessi appartenenti allapropria specie".